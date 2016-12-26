Galaxy Note 7 Şakasının Perde Arkası!
Ev Sinemasına Özel Lg Probeam Lazer Projektör
Kişisel Yılbaşı Kartı Oluşturun
Oyun Pazarı 100 Milyar Dolar Rakamına Çok Yaklaştı
Amd Polaris 12 Gerekli Sertifika Onayını Başarıyla Aldı
Nokia, 32 Adet Patent İhlali Hakkında Apple'a Dava Açma Kararı Aldı
Google'da Çalışmak Hayal Edildiği Gibi Değil
Araç Sahipleri Dikkat! O Uygulama Yeniden Gündemde
Başbakanın Girişimiyle İzmir Metrosu 7 Km Uzatılacak
Tsk'dan Ayrılan Pilotlara Yeniden İstihdam İmkanı Geliyor
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açılıyor
Moskova'da Bomba Alarmı
9 İlde 1205 Yerleşim Merkezine Ulaşım Sağlanamıyor
Anayasa Komisyonunda Gerginlik!
Satarken Yakalandı, 3 Bin 731 Lira Ceza Kesildi
Çin'in İlk Uçak Gemisi Pasifik'e Hareket Etti
Soğuk Havadan Kaynaklanan Baş Ağrılarına Dikkat
Cinsellik Hormonlarını Harekete Geçiriyor!
Galatasaray Devre Arasına Mutlu Giriyor
Akıncı'da Yakıt Tanklarını Sığınağa Sakladık

3 yabancı banka türkiye için kapıda

3 YABANCI BANKA TÜRKİYE İÇİN KAPIDA

BDDK Başkanı Akben, "Türkiye'de bankacılık yapmaya ilgi duyan 3 banka var. Bunların 2017'de Türkiye'de olacağını düşünüyoruz" dedi.

Tarih : 26 Aralık 2016, 11:21
Puan Ver : 3 Yabancı Banka Türkiye İçin Kapıda(9/10)11


Türkiye'ye 3 yabancı banka daha geliyor.



BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Şu anda Türkiye'de bankacılık yapmaya ilgi duyan 3 banka var. Bunların 2017'de Türkiye'de olacağını düşünüyoruz" dedi.



Akben, daha önce Türkiye'de temsilcilik açan Bank of Bahrain and Kuwait'in (BBK) bankacılık lisansıyla ilgilendiğini söyledi.



Avrupa'da kooperatif bankacılığının çok yaygın olduğunu kaydeden Akben, "Buralarda bir açılım sağlayabiliriz. Eskiden tarım ya da turizm tarafını destekleyen, Anadolu'da bir bölge ile ilgilenen bankalar vardı. Buralarda güçlü kooperatif gruplara ihtiyaç var. Bu alanlara girebiliriz" dedi.



Akben, bankalara 2016 yılında 7 milyon 851 bin 777 liralık idari para cezası kestiklerini de açıkladı.



Bankalara yönelik yapılaacak düzenlemeler hakkında bilgi veren BDDK Başkanı, "İnşallah 2017 yılında bankaların kırtasiye, arşivleme ve teknoloji tarafında avantaj sağlayacak birtakım düzenlemeler yapacağız" diye konuştu.



 



 



kaynak:ahaber








Etiketler: 3  Yabancı  Banka  Türkiye  İçin  Kapıda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER