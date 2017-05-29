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3 terörist sınırda yakalandı!

3 TERÖRİST SINIRDA YAKALANDI!

Jandarma Özel Harekat, sıcak takip sonucu sınırdan Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 11:13
Puan Ver : 3 Terörist Sınırda Yakalandı!(7/10)6


Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlarda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist sınırdan geçmek üzereyken silahlarıyla birlikte yakalandı.








Etiketler: 3  Terörist  Sınırda  Yakalandı    haber

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