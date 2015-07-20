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3 şirketten 1`ini suriyeliler kurdu!

3 ŞİRKETTEN 1`İNİ SURİYELİLER KURDU!

Türkiye`de yılın ilk yarısında kurulan yabancı şirketlerin üçte birini Suriye ve İran sermayeli şirketler oluşturdu. Bu dönemde kurulan şirket sayısında artış sürerken, kapanan şirket sayısı azaldı.

Tarih : 20 Temmuz 2015, 17:19
Puan Ver : 3 Şirketten 1`ini Suriyeliler Kurdu!(5/10)3


Türkiye`de yılın ilk yarısında kurulan yabancı şirketlerin üçte birini Suriye ve İran sermayeli şirketler oluşturdu. Bu dönemde kurulan şirket sayısında artış sürerken, kapanan şirket sayısı azaldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, 2015 yılı ilk altı ayında kurulan şirket sayısı, 2014 yılının aynı dönemine göre yüzde 18.12 arttı. Buna karşılık, aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 8.23 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 40.81 azaldı. TOBB verilerine göre, ilk altı ayında toplam 35 bin 625 şirket ve kooperatif kuruldu.








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