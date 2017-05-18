

Van'da 3 teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin son dakika gelen yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda öldürülen teröristlerin AK Parti ilçe başkanının konvoyuna gerçekleştirilen ve bir korucunun şehit olduğu silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi. Gürpınar'daki operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Van'ın Muradiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 terörist ölü ele geçirildi.







Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; istihbarat unsurlarımızca yürütülen faaliyetler sonucu ilimiz Muradiye ilçesi Babacan Mahallesi kırsal alanında terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu sığınağın tespit edilmesi üzerine; 17 Mayıs 2017 günü Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca müşterek olarak yapılan operasyon neticesinde, 3 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının, 15 Nisan 2017 tarihinde Muradiye ilçesi Açıkyol mevkiinde Ak Parti ilçe başkanının konvoyuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemi neticesinde Adnan Vanlı isimli güvenlik korucusunun şehit edilmesi olayını gerçekleştirdikleri ve ilimiz Muradiye ilçesinde eylem hazırlığı içerisinde oldukları değerlendirilmektedir” denildi.







kaynak:milliyet