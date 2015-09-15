3. PİYADE TÜMEN KOMUTANLIĞI'NA HAVAN SALDIRISI
Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK mensuplarınca 3. Piyade Tümen Komutanlı'ğına havan saldırısı düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na teröristlerce 7 havan saldırısı gerçekleştirildiği, havan mermilerinden 3'ünün askeri birliğe, diğerlerinin de 4 mahalleye düştüğü belirtildi.
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