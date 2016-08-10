Mini anayasa değişikliği için ilk adım atılıyor. Üç partinin temsilcisi cuma günü bir araya gelecek.



AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri cuma günü anayasa değişikliklerini görüşmek üzere biraraya geliyor.



Üç parti, yargıyla ilgili "mini bir anayasa değişikliği" yapılması üzerinde anlaşmıştı.



Konuyla ilgili ilk adım cuma günü atılıyor.



AK Parti'den genel sekreteri Abdülhamit Gül, CHP'den genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan ve MHP'den Mehmet Parsak bir araya gelecek.



Yüksek yargının tek çatı altında toplanması ve Askeri İdari Mahkemesi ile Askeri Yargıtay'ın kapatılması gibi değişiklikler planlanıyor.