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3 parti anayasa için buluşuyor

3 PARTİ ANAYASA İÇİN BULUŞUYOR

Mini anayasa değişikliği için ilk adım atılıyor. Üç partinin temsilcisi cuma günü bir araya gelecek.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 16:41
Puan Ver : 3 Parti Anayasa İçin Buluşuyor(0/10)


AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri cuma günü anayasa değişikliklerini görüşmek üzere biraraya geliyor.



Üç parti, yargıyla ilgili "mini bir anayasa değişikliği" yapılması üzerinde anlaşmıştı.



Konuyla ilgili ilk adım cuma günü atılıyor.



AK Parti'den genel sekreteri Abdülhamit Gül, CHP'den genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan ve MHP'den Mehmet Parsak bir araya gelecek.



Yüksek yargının tek çatı altında toplanması ve Askeri İdari Mahkemesi ile Askeri Yargıtay'ın kapatılması gibi değişiklikler planlanıyor.








Etiketler: 3  Parti  Anayasa  İçin  Buluşuyor    haber

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