Ardında bıraktığı 3 milyar dolarlık serveti yıllardır mahkeme tarafından yönetilen Salih Tatlıcı'nın çocukları arasında devam eden 8 yıllık miras davası sona erdi.



Ardında bıraktığı 3 milyar dolarlık serveti yıllardır mahkeme tarafından yönetilen Salih Tatlıcı'nın çocukları arasında devam eden 8 yıllık miras davası sona erdi.



Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayarak mirasın Tatlıcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve ondan olan oğlu Uğur Tatlıcı'ya kalmasına karar verdi.







kaynak:hürriyet