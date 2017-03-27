Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

3 milyar dolarlık servet davasına son nokta konuldu

3 MİLYAR DOLARLIK SERVET DAVASINA SON NOKTA KONULDU

Ardında bıraktığı 3 milyar dolarlık serveti yıllardır mahkeme tarafından yönetilen Salih Tatlıcı'nın çocukları arasında devam eden 8 yıllık miras davası sona erdi.

Tarih : 27 Mart 2017, 10:47
Puan Ver : 3 Milyar Dolarlık Servet Davasına Son Nokta Konuldu(9/10)7


Ardında bıraktığı 3 milyar dolarlık serveti yıllardır mahkeme tarafından yönetilen Salih Tatlıcı'nın çocukları arasında devam eden 8 yıllık miras davası sona erdi.



Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayarak mirasın Tatlıcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve ondan olan oğlu Uğur Tatlıcı'ya kalmasına karar verdi.



 



kaynak:hürriyet






Etiketler: 3  Milyar  Dolarlık  Servet  Davasına  Son  Nokta  Konuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER