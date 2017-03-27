3 MİLYAR DOLARLIK SERVET DAVASINA SON NOKTA KONULDU
Ardında bıraktığı 3 milyar dolarlık serveti yıllardır mahkeme tarafından yönetilen Salih Tatlıcı'nın çocukları arasında devam eden 8 yıllık miras davası sona erdi.
Ardında bıraktığı 3 milyar dolarlık serveti yıllardır mahkeme tarafından yönetilen Salih Tatlıcı'nın çocukları arasında devam eden 8 yıllık miras davası sona erdi.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayarak mirasın Tatlıcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve ondan olan oğlu Uğur Tatlıcı'ya kalmasına karar verdi.
kaynak:hürriyet
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