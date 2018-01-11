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3 maddelik not bırakan yetişkin film yıldızı, ölü bulundu

3 MADDELİK NOT BIRAKAN YETİŞKİN FİLM YILDIZI, ÖLÜ BULUNDU

Güzel fiziği ile dikkat çeken cinsel içerikli film yıldızı 20 yaşındaki Olivia Nova, Las Vegas'taki evinde ölü bulundu. Ünlü yıldızın ölümünden önce paylaştığı not dikkat çekiyor.

Tarih : 11 Ocak 2018, 10:20
Puan Ver : 3 Maddelik Not Bırakan Yetişkin Film Yıldızı, Ölü Bulundu(9/10)5

Kısa süre içinde cinsel içerikli filmlerde oynayarak yıldızlaşan eski model 20 yaşındaki Olivia Nova, Las Vegas'taki evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni hala belli olmayan modelin çalıştığı ajans yaptığı açıklamada olayı doğruladı.

ÇALIŞTIĞI AJANS BÜYÜK ŞOK YAŞADI

2017 Mart ayında yetişkin filmlerde oynama kariyerine başlayan Olivia'nin çalıştığı ajans, güzel fiziği ile kısa sürede üne kavuşan oyuncunun ölümünden dolayı büyük bir şok yaşadıklarını belirtti.

İNTİHAR OLAYLARI ARTTI

Son aylarda Amerika'da dört yekişkin film yıldızı intihar ederek hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK

Olivia'nın kesin ölüm nedeni açılan soruşturmanın sonunda belli olacak.


TATİLE ÇIKACAĞINI DUYURMUŞTU

Ölüm haberi, oyuncunun iki hafta önce yalnız tatile çıkacağını duyurduğu Twitter mesajının ardından geldi. Olivia'nın mesajında "Sevgilim doğum gününden 2 gün önce kendini vurdu. Asla eroin kullanmadım. Eğer kullandığımı düşünüyorsanız hastalıklı bir kafaya sahipsiniz" şeklinde ifadeler yer alıyor.

İşte intihar eden cinsel içerikli film yıldızı;




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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