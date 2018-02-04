TFF 3. Lig 2. Grupta zor günler geçiren ve henüz puanı bulunmayan Kayseri Erciyesspor, Van Büyükşehir Belediyespor'a 10-2 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 20. hafta maçında Kayseri Erciyespor ile Van Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan 10-2'lik skorla konuk ekip Van Büyükşehir Belediyespor oldu.

GÖKHAN ÜNAL 1 GOL ATTI

Van Büyükşehir Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gökhan Ünal, 19, 74 ve 85. dakikada Baran Basut, 22 ve 34. dakikada Tayfun Aydoğan, 32. dakikada Serdar Cansu, 41. dakikada Emrah Tacir, 61. dakikada Haydar Deniz, 64. dakikada Muhammed Serdar Yazıcı kaydetti.

Ev sahibi Kayseri Erciyesspor'un golleri 66. dakikada Selim Başev ve 75. dakikada Furkan Ulus kaydetti.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR PUANINI 29 YAPTI

Bu sonucun ardından henüz puanla tanışamayan Kayseri Erciyespor yine haftayı son sırada kapattı. ort sıralarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor ise 29 puana ulaştı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta gelecek hafta Kayseri Erciyesspor, lider Darıca Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Van Büyükşehir Belediyespor, Yeşil Bursa'yı ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada