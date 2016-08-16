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3. KÖPRÜNÜN GEÇİŞ ÜCRETİ AÇIKLANDI


3. KÖPRÜNÜN GEÇİŞ ÜCRETİ AÇIKLANDI
Tarih : 16 Ağustos 2016, 12:17
Puan Ver : 3. Köprünün Geçiş Ücreti Açıklandı(0/10)


Yatırım maliyeti 3 milyar dolar olan 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri- Paşaköy kesiminde yer alan köprüde 2 şeritli demiryolu olduğunu anımsatan Arslan, "Projenin son aşamasında demiryolu hattının hizmete sokularak hem Atatürk Havalimanı'na, hem Sabiha Gökçen Havalimanı'na, hem de yapımı devam eden yeni havalimanına entegre edilecek. Kısacası Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul'u hem kara, hem demir hem de havayolu olarak birbirine bağlayacak" dedi.








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