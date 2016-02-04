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3. KÖPRÜ NE ZAMAN AÇILACAK? YILDIRIM NET TARİH VERDİ


3. KÖPRÜ NE ZAMAN AÇILACAK? YILDIRIM NET TARİH VERDİ
Tarih : 04 Şubat 2016, 15:54
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Gündeme dair merak edilen soruları cevaplayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 3. körünün açılış tarihini açıkladı.



“Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Ağustos'ta yollarıyla beraber açılacağını söyleyen Bakan Yıldırım, şöyle devam etti:



“İzmir'den İstanbul'a körfez köprüsü, dünyanın 4. büyük köprüsü nisan sonunda hazır olacak. Bursa'ya kadar, Gemlik'e kadar açılacak, yıl sonu Bursa'ya erişecek. 2018'de de Manisa-Bursa arası açılacak, Manisa-İzmir arası da bu yıl sonu açılacak.








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