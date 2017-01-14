3 KİŞİNİN PKK PROPAGANDASIYLA GÖZALTINA ALINDIĞI ŞANTİYEDE 2 GÖZALTI DAHA
Bursa'da yapımı devam eden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan 2 kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan işçilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Orhangazi'nin Gedelek Mahallesi ve Gemlik'in Kurtul Tüneli altındaki şantiyelerde çalıştığı tespit edilen 16 yaşındaki A.K. ile 18 yaşındaki F.O.'yu gözaltına aldı.
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
AYNI ŞANTİYEDE 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Jandarma ekiplerinin geçen hafta aynı şantiyeye düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.K., O.K. ve S.A. tutuklanmıştı.
kaynak:haberler
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