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3 kişilik aile evde ölü bulundu

3 KİŞİLİK AİLE EVDE ÖLÜ BULUNDU

Gümrük memuru babanın, getirdiği cinnet sonucu eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tarih : 03 Kasım 2015, 15:28
Puan Ver : 3 Kişilik Aile Evde Ölü Bulundu(8.8/10)9


Esenyurt'ta bir gümrük memuru, eşi ve bebeği evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu. Polis, gümrük memuru babanın cinnet getirip tabancayla eşi ile oğlunu öldürdüğü, ardından da aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Babanın silahının cesedinin yanıbaşında bulunması polise olayın bu şekilde cereyan ettiği düşündürüyor. Kesin sonuc balistik ve adli tıp kurumunun incelemesinden sonra anlaşılacak





İŞE GELMEYİNCE..



Olay, Esenyurt Orhangazi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Nejdet Arıkan'dan 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları dün öğle saatlerinde Arıkan'ın evine gitti.

Arıkan'ın arkadaşları defalarca evin ziline bastı; fakat kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine Arıkan'ın meslektaşları ve komşuları durumu polise bildirdi. Polis çilingir yardımıyla kapı açtı.





3 KİŞİLİK AİLENİN CESETLERİYLE KARŞILAŞTILAR





İçeri giren ekipler evde Nejdet Arıkan, öğretmen eşi Figen Arıkan ile 3 yaşındaki oğlu Efe Arıkan'ı tabancayla öldürülmüş halde buldu.



Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından da Arıkan ailesinin cenazeleri bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketleri Antalya'ya götürüldü. Polis, baba Arıkan'ın cinnet geçirip tabancayla eşi ve oğlunu öldürdüğü, ardından da aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.








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