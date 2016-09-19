3 KİLOYU AŞAN OKUL ÇANTALARI OMURGAYI BOZAR
Okulların açılmasıyla birlikte sırt çantalarına yönelik uyarılar da art arda geliyor.
Okulların açılmasıyla birlikte sırt çantalarına yönelik uyarılar da art arda geliyor.
Liv Hospital Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, 3 kiloyu aşan okul çantalarının, çocukların omurga sağlığı için risk oluşturduğunu söylüyor. "Ağır sırt çantaları okul çağındaki çocukların gelişmekte olan eklemlerinde ve kaslarında zorlanmalara sebep olur" diyen Doç. Dr. Öztürk, şöyle devam ediyor: "Kendi ağırlığının taşıyamayacağı yükler, çocuklarda kas gerginliği, sırt-bel ağrısı, bozuk yürüyüş, skolyoz, kamburluk gibi olumsuzluklara yol açabilir."
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