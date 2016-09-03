3 KHK İLE 8 KRİTİK DÜZENLEME
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan 672, 673 ve 674'üncü kanun hükmünde kararnameler (KHK) çok sayıda kritik düzenleme içeriyor
KHK'da yer alan düzenlemeyle, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatındaki sivil kadroların TSK'daki rütbe karşılıkları belirlendi.
Rütbe karşılıkları müsteşar için orgeneral, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü için korgeneral, müsteşar yardımcıları, teftiş kurulu başkanı ve genel müdürler için tümgeneral, genel müdür yardımcıları ve müstakil daire başkanları için tuğgeneral, daire başkanları için albay olarak belirlendi.
KHK'ya göre, askeri protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde rütbe karşılığı esas olacak. Sivil yöneticiler, rütbe karşılıkları doğrultusunda lojman ve sosyal tesislerden de yararlanacak. Geçen hafta yapılan atama ile MSB'nin ilk sivil müsteşarı olan eski Düzce Valisi Ali Fidan'a “orgeneral” rütbe karşılığı verildi.
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