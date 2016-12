İstanbul, Diyarbakır ve Ankara'da Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ile Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SDGF) üyelerinin evlerine polis baskını yapıldı.







Etkin Haber Ajansı'nın (ETHA) haberine göre, İstanbul'daki baskınlarda SDGF Eş Başkanı Oğuz Yüzgeç, Suruç Katliamı ve Gezi Direnişi'nde yaralanan Çağdaş Küçükbattal, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'den (HDP) İstanbul milletvekili adayı olan ve Suruç'ta yaralan Şerife Erbay ile İlke Başak Baydar ile Taylan Çetinel gözaltına alındı.







İstanbul'da ayrıca, Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) çalışanı Duygu Bozkurt'un annesinin eviyle, hakkında yakalama kararı olduğu belirtilen Can Papila'nın evi de basıldı, ancak Bozkurt ve Papila evde olmadığı için gözaltına alınmadı.







Diyarbakır'da da ESP Genel Başkan Yardımcısı Fethiye Ok ve Diyarbakır İl Başkanı Soner Çiçek gözaltına alındı, Ok ve Çiçek'in İstanbul'a getirileceği belirtildi.







Ankara'da ise HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın basın danışmanı Ece Şimşek gözaltına alındı.