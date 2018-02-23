3. KATTAN DÜŞEN ÇOCUĞU HAVADA YAKALADI, ÜLKEDE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ
Mısır'da binanın 3. katından düşen çocuğu fark eden polis, kollarını açarak aşağıda bekledi ve havada yakalayarak 5 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı. Olayın videosu ülkede izlenme rekorları kırdı.
Mısır'ın Asyut kentinde bir binanın 3. katındaki balkondan düşen çocuk, polis memuru tarafından havada yakalandı. Olayın görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
ÜLKEDE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ
Polis memuru Kamil Gayid, 3. kattan düşen 5 yaşındaki Ammar Mutez'i havada yakalamasının video kaydının medyada yayımlanmasının ardından ülkede kahraman oldu. Asyut kenti Valisi Yasir ed-Dusuki, Gayid'i ödüllendirdi.
"ADETA KENDİNİ FEDA ETTİ"
Mısır'ın ünlü televizyon programı sunucularından Amr Edib de kurtarma anını programına taşıdı. "Bunu dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz. İnsanlar bir çocuğu kurtarmak için kendini feda ediyor." diyen Edip, çok gururlandığını söyledi.
Yerel bir gazeteye konuşan polis memuru Kamil Gayid, "Düşenin kendi çocuğum olduğunu hayal ettim ve onu kurtarma konusunda hiç tereddüt etmedim." diye konuştu.
ANNESİ TEŞEKKÜR ETTİ
Çocuğun annesi ise polise teşekkür ederek, "Çocuğumu ölümden kurtardılar." ifadesini kullandı. Ammar Mutez'in kurtarılma anı Mısır'da sosyal medyada en fazla izlenen görüntüler arasına girdi.
Öte yandan, polis memurunun, çocuğun çarpması nedeniyle yüzünden hafif yaralandığı ve hastanede ayakta tedavi edildiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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