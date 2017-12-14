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3 katlı mega projede kat düzeni değişiyor

3 KATLI MEGA PROJEDE KAT DÜZENİ DEĞİŞİYOR

Ulaştırma Bakanı Arslan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesinin kat düzeninde değişiklik yapılacağını açıkladı.

Tarih : 14 Aralık 2017, 15:30
Puan Ver : 3 Katlı Mega Projede Kat Düzeni Değişiyor(10/10)6

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde, daha önceki projede orta katta bulunan raylı sistemin en alta alınmasının uygun görüldüğünü, üst ve orta katların ise otomobil gidiş-gelişi için kullanılacağını bildirdi.

"GÜNDE 6,5 MİLYON İNSAN KULLANACAK"

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde İncirli'den başlayan metro sisteminin Mecidiyeköy'e kadar gidip, Anadolu yakasına geçtiğinde Söğütlüçeşme'den hem Kadıköy-Kartal hattına hem de Marmaray'a entegre olacağını anlatan Arslan, "Aynı zamanda o hat üzerinde bulunan farklı 9 raylı sistemle de entegre olacak. Günde 6,5 milyon insanın kullandığı raylı sistemlerin birbiriyle entegrasyonu sağlanacak." dedi.

MARMARAY İLE AVRASYA TÜNELLERİ BİR ARADA

Hasdal'dan, TEM'den yer altına girecek tünelin, otomobilleri Anadolu yakasına çıkardıktan sonra Çamlık'ta TEM'e bağlayacağını dile getiren Arslan, projenin Marmaray ile Avrasya tünellerinin bir arada olduğu bir sistem gibi düşünüleceğini söyledi.

İHALE SÜRECİ BAŞLATILDI

Arslan, hattın iki gidiş-iki geliş otomobillere, gidiş-geliş raylı sisteme yani metroya hizmet edeceğini vurgulayarak, projenin sondajlarının, etüt projelerinin yapılması ve yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilecek ihaleye esas dokümanların hazırlanmasına ilişkin süreci başlattıklarını bildirdi.

Bakan Arslan, 1-2 aylık çalışmadan sonra dokümanları hazır hale getireceklerini ve YİD modeliyle ihale etmek üzere süreci başlatacaklarını belirtti.

RAYLI SİSTEM ALT KATA ALINACAK

Daha önce üst katı iki gidiş otomobil, orta katı bir gidiş-bir geliş raylı sistem, alt katı da iki geliş otomobil için düşündüklerini anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Çalışmalar son aşamaya geldi ancak teknik olarak şöyle bir sonuç çıkıyor, daha önceki projede orta katta bulunan raylı sistemin teknik çalışmalar sonucunda en alta alınması uygun görünüyor. Tünelin üst ve orta katları ise otomobil gidiş-gelişi için kullanılacak. Bunun da sebebi, her iki yakada da yüzeye çıktıktan sonra hatlar birbirinden ayrılacak. Avrupa yakasında güneye doğru İncirli'ye gitmek üzere raylı sistem, kuzeye doğru TEM'e gitmek üzere üstte ve altta otomobiller için yaptığımız katlar olacaktı ancak bunların birbirinden ayrılması biraz daha zor. Halbuki üstte iki kat otomobiller için olursa üst kuzeye ayrılırken, güneye doğru da raylı sistem ayrılacak. Teknik çalışmalar sonucu, raylı sistemde kullanılan araçların daha ağır olması nedeniyle alt katın raylı sistem için kullanılması daha uygun gibi gözüküyor. Yakında netleşecek."

YIL BAŞINDA YAPILACAK

Arslan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin ihalesinin önümüzdeki yılın başında yapılacağını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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