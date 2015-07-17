

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Bayram tatili için köylerine giden 3 kardeşin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün virajlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 22 yaşındaki Hatice Şencan yaşamını yitirdi, iki ağabeyi yaralandı. Kaza, dün Ermenek İlçesi'ne bağlı Balgusan Köyü yakınlarında meydana geldi. Karaman kent merkezinde oturan ve bir bisküvi fabrikasında çalışan 39 yaşındaki Mehmet Şencan, ağabeyi 43 yaşındaki Hasan Şencan ve kardeşi Hatice Şencan ile birlikte bayram tatili için Ermenek ilçesine bağlı Balgusan Köyü'ne gitmek için yola çıktı. Mehmet Şencan yönetimindeki 42 NR 991 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlandı.







Kazada Mehmet Şencan ve Hasan Şencan yaralandı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Hatice Şencan yaşamını yitirdi. Tedavi altına alına iki kardeşin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Genç kızın cenazesi de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.