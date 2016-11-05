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3 kardeş çıkan yangında alev alev yandı

3 KARDEŞ ÇIKAN YANGINDA ALEV ALEV YANDI

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu Beldesi'nde cami lojmanında çıkan yangında, yaşları 4 ile 10 arasında değişen 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Tarih : 05 Kasım 2016, 13:50
Puan Ver : 3 Kardeş Çıkan Yangında Alev Alev Yandı(6/10)8


Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, anneleri mutfakta yemek yaptığı sırada kızları 10 yaşındaki Elif Naz ile 8 yaşındaki Amine sobayı tutuşturmak istedikleri sırada, sobanın yanında bulunan piknik tüpü alev alıp patladı.



Alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Yangının ortasında kalan Elif Naz, Amine ve 4 yaşındaki Hatice Doğan kardeşler evden çıkmayı başaramadı.



Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, 3 kız kardeş hayatını kaybederken, çocuklarını kurtarmaya çalışırken anne Ayşe Doğan da yaralandı.








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