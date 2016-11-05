Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu Beldesi'nde cami lojmanında çıkan yangında, yaşları 4 ile 10 arasında değişen 3 kardeş yaşamını yitirdi.



Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, anneleri mutfakta yemek yaptığı sırada kızları 10 yaşındaki Elif Naz ile 8 yaşındaki Amine sobayı tutuşturmak istedikleri sırada, sobanın yanında bulunan piknik tüpü alev alıp patladı.



Alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Yangının ortasında kalan Elif Naz, Amine ve 4 yaşındaki Hatice Doğan kardeşler evden çıkmayı başaramadı.



Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, 3 kız kardeş hayatını kaybederken, çocuklarını kurtarmaya çalışırken anne Ayşe Doğan da yaralandı.