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3 Kadını Hastanelik Eden Sahte Estetikçinin Tahliyesine Yapılan İtiraz Reddedildi

3 KADINI HASTANELİK EDEN SAHTE ESTETİKÇİNİN TAHLİYESİNE YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Adana'da dudak dolgusu yaptığı hemşire Merve Keleş'in de aralarında bulunduğu 3 kadını hastanelik eden kuaförün tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 20:10
Puan Ver : 3 Kadını Hastanelik Eden Sahte Estetikçinin Tahliyesine Yapılan İtiraz Reddedildi(7/10)3

Adana'da dudak dolgusu yaptığı hemşire Merve Keleş'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyi hastanelik ettiği iddiasıyla yargılanan kuaför Soner Gülnaz, son duruşmada tahliye edildi. Keleş'in avukatının üst mahkemeye yaptığı tahliyeye itiraz, reddedildi.

DUDAK DOLGUSU YAPILAN 3 KADIN HASTANELİK OLDU

İddiaya göre Soner Gülnaz, kendisini 'doktor' olarak tanıtarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire 22 yaşındaki Merve Keleş, 30 yaşındaki Z.U., alnına botoks işlemi yapılan 33 yaşındaki Güllü Sel ile ve eşi 39 yaşındaki Celal Sel'e dudak dolgusu yaptı. Yapılan işlem sonrası 3 kadın hastanelik olurken Soner Gülnaz şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonunda tutuklandı.

MAĞDURLARIN MARUZLARINI KARŞILAYACAK

Soner Gülnaz hakkında Adana 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet' 'Dolandırıcılık' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada kendisini doktor olarak tanıtmadığını öne süren Soner Gülnaz, pişman olduğunu ve mağdurların zararlarını karşılayacağını söyledi. Mahkeme hakimi, Gülnaz'ın tahliyesine karar verdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Merve Keleş tahliye kararına tepki gösterirken avukatının yaptığı itiraz sonucu dosya nöbetçi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan inceleme sonunda ağır ceza mahkemesi de tahliyeye yapılan itirazı reddedip dava dosyasını mahkemesine iade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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