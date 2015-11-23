

MHP'de 1 Kasım seçimleri sonrasında parti yönetimini suçlayıp isyan bayrağını açan muhalifler, genel merkeze karşı 3 silahşörlerin “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” sloganını çağrıştıran bir taktik izliyor.



Devlet Bahçeli'ye rakip olarak MHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan ilk isim, eski MHP Iğdır milletvekili Sinan Oğan oldu. Meral Akşener ve Koray Aydın, kulislerde konuşulan diğer 2 isim. Kurultay toplanabilirse başka isimlerin de aday olarak çıkabileceğine işaret ediliyor. Ancak şimdilik parti içi muhaliflerin 3 ayrı adresini oluşturan Oğan, Akşener ve Aydın'ın kurultay çağrısı için ayrı ayrı imza toplarken, tüzük engelini aşabilmek içinse birlikte hareket ettikleri belirtiliyor.



3 adayın ilk ortak hedefi, tüzük kurultayını toplayıp, sonra seçimli kurultayın toplanmasını sağlamak. Tüzük kurultayında divan başkanlığını ele geçirmek isteyen muhalifler, genel merkezin karşısında ortak aday çıkarmaya hazırlanıyor.







2 ADAY ÇIKARSA ‘PERDE' ÇEKİLECEK



Parti kulislerinde bundan sonraki sürece ilişkin senaryolar şöyle dile getiriliyor: "Kurultay için gerekli imzalar toplandı. Her aday ayrı ayrı imza topluyor. İmzalar 300 civarında kalırsa, genel başkan kurultayı toplamayabilir. Ancak, imza sayısının 500'e ulaşması, genel merkezde Bahçeli'nin yanında yer alan önemli bazı isimleri de kopartabilir. 3 aday da bunun için çalışıyor. 500 imzaya ulaşılırsa tüzük kurultayı toplanır. Kimin aday olacağı hiç önemli değil. Adaylar şimdi bunun üzerinde durmuyor. Öncelikli hedef, tüzük kurultayında divan başkanlığını ele geçirmek. Geçmişte hep genel merkezin gösterdiği aday divan başkanı olduğu için, gizli oylama yapılmamıştı. Birden çok aday çıktığında seçimin ‘gizli' yapılması kuralı var. O zaman perde çekilecek, sandık kurulacak. Divanı üçlü ittifak alırsa, o tüzük kurultayından aynı gün seçimli olağanüstü kurultay kararı da çıkar. Böylece aynı gün, aynı salonda genel baş- kanlık seçimi de yapılabilir.”