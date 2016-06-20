

Adana'da 17 yaşındaki liseli, 11'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Siirt'te 16 yaşındaki genç kız tavana astığı yazmasıyla canına kıydı. Gaziantep'te ise, 16 yaşındaki kız apartmanının 6. katından aşağıya atlayarak intihar etti.







ÖNCE OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ, ARDINDAN ASFALTA ÇAKILDI







Adana'daki olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi 81157 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ezgi ve Serdal Ögelge çifti akşam iftar için evden çıktı. Ögelge çiftinin dışarıda olduğu sırada lise öğrencisi oğulları Emre Ögelge, henüz bilinmeyen bir nedenle 11'inci kattaki evlerinin balkonuna çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Önce apartamanın otoparkındaki bir otobilin üzerine düşen Ögelge, ardından da asfalt zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, liseli gencin öldüğü belirlendi.







YAKINLARININ FERYATLARI YÜREK DAĞLADI







Oğullarının öldüğü haberini alan Ögelge çifti, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Lise 4'üncü sınıfa geçtiği, derslerinde de sorun olmadığı belirtilen gencin cenazesi, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı inclemenin ardından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cenaze aracının olay yerinden ayrıldığı sırada, ölen gencin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.







Liseli gencin intihar nedenini araştıran polis, soruşturmayı sürdürüyor.







SİİRT







BANYO TAVANINA ASTIĞI YAZMASIYLA CANINA KIYDI







Siirt'te Tınaztepe Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden S.K(16) evin banyosunun tavanına astığı yazmasıyla intihar etti. Uzun süre kendisinde haber alamayan ailesinin durumu fark etmesi üzerine sağlık görevlilerine haber verildi. 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.







Hastane morguna alınan S.K.'nin cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.







GAZİANTEP







16 YAŞINDAKİ KIZ, 6. KATTAN ATLADI







Gaziantep'te, 16 yaşındaki kız apartmanının 6. katından aşağıya atlayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Olay Saat 22:00 sıralarında Seyrantepe mahallesi TOKİ Konutları C Blokta meydana geldi.16 yaşındaki lise öğrencisi C.B., bilinmeyen bir nedenden dolayı kendisini boşluğa bıraktı. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.







Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.







Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.