3 İLDEN ACI HABER: 12 ŞEHİT, 28 YARALI
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 20 asker de yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca kırsalında sabah saat 06.45 sıralarında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 3'ü ağır olmak üzere 20 asker yaralandı. Çatışmalar devam ediyor.
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