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3 İLDEN ACI HABER: 12 ŞEHİT, 28 YARALI


3 İLDEN ACI HABER: 12 ŞEHİT, 28 YARALI
Tarih : 03 Eylül 2016, 14:03
Puan Ver : 3 İlden Acı Haber: 12 Şehit, 28 Yaralı(10/10)8


Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 20 asker de yaralandı.



Hakkari'nin Çukurca kırsalında sabah saat 06.45 sıralarında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 3'ü ağır olmak üzere 20 asker yaralandı. Çatışmalar devam ediyor.








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