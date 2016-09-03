

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 20 asker de yaralandı.







Hakkari'nin Çukurca kırsalında sabah saat 06.45 sıralarında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 3'ü ağır olmak üzere 20 asker yaralandı. Çatışmalar devam ediyor.