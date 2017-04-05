İstanbul merkezli Ankara ve İzmir'de terör örgütü MLKP ile DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi. 7 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



İSTANBUL merkezli terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Ankara, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütleri MLKP ve DHKP-C üyesi oldukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen terör soruşturması kapsamında MLKP ve DHKP-C bağlantılı şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Ankara ve İzmir'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.











kaynak:abchaber



