3 İLDE TERÖR OPERASYONU! 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul merkezli Ankara ve İzmir'de terör örgütü MLKP ile DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi. 7 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İSTANBUL merkezli terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Ankara, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütleri MLKP ve DHKP-C üyesi oldukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen terör soruşturması kapsamında MLKP ve DHKP-C bağlantılı şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Ankara ve İzmir'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
kaynak:abchaber
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