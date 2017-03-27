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3 ilde şok operasyon! çok sayıda gözaltı var

3 İLDE ŞOK OPERASYON! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika rüşvet operasyonu. Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda rüşvet aldıkları iddiasıyla 12'si polis memuru 27 zanlı gözaltına alındı.

Tarih : 27 Mart 2017, 13:46
Puan Ver : 3 İlde Şok Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var(9/10)9


Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin koordinasyonunda Diyarbakır, Rize ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 12'si polis memuru, biri adliye çalışanı 27 şüpheli yakalandı.



 



kaynak:sabah








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