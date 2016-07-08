Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 11 Temmuz 2016 tarihinde 'Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Kapsamındaki Elektrik Kesintisi Programı' kapsamında Ankara, Zonguldak ve Çankırı'daki bazı yerlere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 11 Temmuz 2016 tarihinde 'Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Kapsamındaki Elektrik Kesintisi Programı' kapsamında Ankara, Zonguldak ve Çankırı'daki bazı yerlere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.







Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, elektrik verilemeyecek yerler ise şöyle:







"11.07.2016 Tarihlerinde Enerji Verilemeyecek Yerler







Ankara İli Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Aşağıçavundur Mahallesi Aşağı Çavundur - Sokak/Sokaklarına Yavuzselim Mahallesi Milli Park Kümesi - Nur - Merve 5 - Nur 5 - Merve 1 - Nur 3 - Merve - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Yavuzselim Mahallesi Nur - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Yavuzselim Mahallesi Şehit Hüseyin Akoğlu -Erciyes - Derviş 4 - Rehber - Kıymetoğlu - İpek - Aşık Veysel - Demirtan - Efe 2 - Ural - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Çatokcular Mahallesi Çatokcular - Çatokçular Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Kuruçay Mahallesi Kuruçay - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Sarıkoz Mahallesi Sarıkoz - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Saraycık Mahallesi Saraycık - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Durhasan Mahallesi Durhasan - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Yazlıca Mahallesi Yazlıca - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Elmadağ İlçesine 09:30 - 17:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kuşçuali Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Elmadağ İlçesine 09:30 - 17:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kayadibi Mahallesi Kayadibi - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesi 446 - Sokak/Sokaklarına Esertepe Mahallesi Balkaynar - Serum - Şehit Mustafa Ercigez - 243 - 242 - 244 - Veteriner - 1470 - Sokak/Sokaklarına Etlikmahallesi Işılay - Kızıldağ - Kuyuyazısı - Kiraz - Madenli - Mesire - Toros Dağı - Süleymaniye - Adalar Yolu - Adnan Yüksel - Aladağ - Bağcı - Ebru - Etlik - Hasandağ - 222 - 221 - 220 - Beydağ - Meltem - Sokak/Sokaklarına Yayla Mahallesi 139 1394 - Yahşih Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Sincan İlçesine 09:00 - 10:30 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Ahi Evran Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Sincan İlçesine 11:00 - 12:30 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Törekent Mahallesi 340 - 337 - 343 - 336 -335 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Ankara İli Sincan İlçesine 14:00 - 16:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Gökçek Mahallesi 249 - 361 - 360 - 359 - 357 - 362 - 254 - 358 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Çankırı İli Şabanözü İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Ayan - Sokak/Sokaklarına Sağlık Mahallesi Kıryolu - Asya - Şehit Murat - Toki Evleri - Sokak/Sokaklarına Yeni Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir..







Zonguldak İli Alaplı İlçesine 09:30 - 15:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Aşağıtekke Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.







Zonguldak İli Ereğli İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kocaali Köyü Ahmetcikler Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir."