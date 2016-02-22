

Ordu'da 8 ilçede kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 22 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.







İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Mesudiye, Kabataş, Gölköy, Korgan, Aybastı, Akkuş, Kumru ve Çatalpınar ilçesinde 22 Şubat Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.







TOKAT







Tokat'ın ise Niksar ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi.







İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il genelinde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.



Niksar ilçesinde kar yağışının etkili olduğunu dile getiren Yazıcı, "Niksar Milli Eğitim Müdürlüğümüzce alınan kararla okul öncesi, ilk ve orta öğretimlerde yarın eğitime bir gün ara verildi. Şu an için merkez ve diğer ilçelerimizde tatil edilmedi. Hava durumuna göre bilgilendirme yapacağız" diye konuştu.







SİVAS







Yoğun kar yaşığı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde de eğitime ara verilmesine neden oldu.







Yıldızeli Kaymakamlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 22 Şubat Pazartesi ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gaziler ile engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.







KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA ETKİLİ OLUYOR







Öte yandan, il merkezi ve bazı ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Sivas-Tokat karayolunun Çamlıbel geçidinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.