

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının Adana merkezli İzmir ve Diyarbakır'da uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Polis yapılan 3 aylık bir çalışmanın ardından torbacıları yakalamak için şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Narkotik polisleri Adana, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak aralarında özel harekat polisinin de olduğu 450 polisle havadan helikopter desteğiyle eş zamanlı 20 adrese operasyon yaptı.







Özel harekat polis, operasyonda kritik noktalara kapıları koç boynuzu ile kırarak açıp uzun namlulu silahlarla içeri girdi. Özel harekat polisi sık sık bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının oturduğu Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki adrese girdikten sonra saldırı ihtimaline karşılık evlerin etrafında ve pencere önlerinde de uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Yapılan operasyonlarda 20 ayrı adresten 18 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda yaklaşık 90 kilo esrar, az miktarda eroin ve kokain ele geçirildi. Ayrıca operasyonda Diyarbakır'da girilen evde kaleşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Adana'da ise bir evden tabanca alındı. Evlerde uyuşturucu aramasına narkotik polisleri de katıldı.