

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Şırnak'ın Cizre ilçesinde devam eden operasyonda; 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirilirken, operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 148 olduğu belirtildi. Silopi ilçesinde 1 RPG-7 roketatar, 4 av tüfeği, 3 dürbün, 1 dürbünlü tüfek ele geçirildi, 13 el yapımı patlayıcı imha edildi, iki hendek kapatıldı.







Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonda, terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 el yapımı patlayıcı imha edildi, 1 barikat yıkıldı.