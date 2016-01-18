O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

3 İLÇEDE 19 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ


3 İLÇEDE 19 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 18 Ocak 2016, 17:02
Puan Ver : 3 İlçede 19 Terörist Daha Öldürüldü(10/10)11


Genelkurmay Başkanlığı devam eden operasyonlara ilişkin yapığı açıklamada, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 17, Silopi'de 1, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 1 olmak üzere toplam 19 teröristin daha öldürüldüğünü bildirdi. Cizre'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 337'ye, Silopi'de 136'ya, Sur'da ise 102'ye yükseldi.



MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



Cizre'de, 17 el yapımı patlayıcı imha edildi, bir Kaleşnikof piyade tüfeği, 118 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, bir Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 64 av tüfeği fişeği, bir keskin nişancı tüfeği dürbünü, bir tabanca, bir dizüstü bilgisayar, çok miktarda tıbbi malzeme, iki cep telefonu, üç sim kartı ele geçirildi.



Silopi, 64 el yapımı patlayıcı imha edildi, altı Kaleşnikof piyade tüfeği, 23 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1.452 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, üç bomba atar mühimmatı, bir roket atar mühimmatı, bir kasatura, bir dürbün, iki hücum yeleği, bir gaz maskesi ele geçirildi.



Sur'da ise, bir Biksi makineli tüfek, bir Kanas keskin nişancı tüfeği, bir Kaleşnikof piyade tüfeği, 36 el bombası, 89 roketatar mühimmatı, 90 roketatar sevk fişeği, 86 boş şarjör, 1.380 Biksi makineli tüfek fişeği, 480 Kanas keskin nişancı tüfeği fişeği ve 880 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.








Etiketler: 3  İlçede  19  Terörist  Daha  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER