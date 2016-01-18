

Genelkurmay Başkanlığı devam eden operasyonlara ilişkin yapığı açıklamada, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 17, Silopi'de 1, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 1 olmak üzere toplam 19 teröristin daha öldürüldüğünü bildirdi. Cizre'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 337'ye, Silopi'de 136'ya, Sur'da ise 102'ye yükseldi.







MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ







Cizre'de, 17 el yapımı patlayıcı imha edildi, bir Kaleşnikof piyade tüfeği, 118 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, bir Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 64 av tüfeği fişeği, bir keskin nişancı tüfeği dürbünü, bir tabanca, bir dizüstü bilgisayar, çok miktarda tıbbi malzeme, iki cep telefonu, üç sim kartı ele geçirildi.







Silopi, 64 el yapımı patlayıcı imha edildi, altı Kaleşnikof piyade tüfeği, 23 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1.452 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, üç bomba atar mühimmatı, bir roket atar mühimmatı, bir kasatura, bir dürbün, iki hücum yeleği, bir gaz maskesi ele geçirildi.







Sur'da ise, bir Biksi makineli tüfek, bir Kanas keskin nişancı tüfeği, bir Kaleşnikof piyade tüfeği, 36 el bombası, 89 roketatar mühimmatı, 90 roketatar sevk fişeği, 86 boş şarjör, 1.380 Biksi makineli tüfek fişeği, 480 Kanas keskin nişancı tüfeği fişeği ve 880 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.