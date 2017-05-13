3. HAVALİMANININ YARISINDAN FAZLASI TAMAMLANDI
İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, yapımı devam eden 3. Havalimanının yüzde 52'sinin tamamlandığını belirtti
İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, 3. Havalimanı'nda düzenlenen, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında "İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon İmza Töreni"deki konuşmasında, 3. havalimanının, Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi olma niteliğini taşıdığını söyledi.
kaynak:haber7
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