Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

3. havalimanının yarısından fazlası tamamlandı

3. HAVALİMANININ YARISINDAN FAZLASI TAMAMLANDI

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, yapımı devam eden 3. Havalimanının yüzde 52'sinin tamamlandığını belirtti

Tarih : 13 Mayıs 2017, 15:48
Puan Ver : 3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı(6/10)3


İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, 3. Havalimanı'nda düzenlenen, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında "İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon İmza Töreni"deki konuşmasında, 3. havalimanının, Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi olma niteliğini taşıdığını söyledi.



 



kaynak:haber7








Etiketler: 3  Havalimanının  Yarısından  Fazlası  Tamamlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER