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3. HAVALİMANININ KULESİ BÖYLE OLACAK


3. HAVALİMANININ KULESİ BÖYLE OLACAK
Tarih : 25 Aralık 2015, 10:54
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İstanbul Yeni Havalimanı‘nın Hava Trafik Kontrol Kulesi için dünyanın alanında önemli isimlerinin katıldığı konsept tasarım yarışması sonuçlandı. Yarışmayı lale figüründen esinlenerek tasarladığı çalışmasıyla AECOM ve Pininfarina kazandı.



 Havalimanının işletmeci firması İGA açıklamasına göre, İstanbul Yeni Havalimanı‘nın ‘Hava Trafik Kontrol Kulesi‘ için dünyanın önde gelen tasarımcılarını davet ederek başlattığı konsept tasarım yarışması sonuçlandı.



İstanbul Yeni Havalimanı‘nın ‘Hava Trafik Kontrol Kulesi‘ni dünyanın alanında önemli firmalarından olan AECOM ve Pininfarina tasarlayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA CEO‘su Yusuf Akçayoğlu, AECOM ve Pininfarina‘nın lale çiçeğinden esinlenerek tasarladığı Hava Trafik Kontrol Kulesi‘nin İstanbul Yeni Havalimanı‘na simgesel anlamda çok şey katacağını belirtti.








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