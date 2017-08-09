Gelecek yıl hizmete açılması planlan 3. havalimanı, Türk Hava Yolları'nın ( THY) üzerinde yoğun çaba sarf ettiği konuların başında geliyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 3. havalimanına taşınmak için çalışmalara bir yıl önce başladıklarını, özel danışmanlık aldıklarını ve THY ile ortak hareket eden iştirakleriyle birlikte yeni merkezlerinde yeni değerler üreteceklerine dikkat çekerek, taşınmanın yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım maliyetiyle gerçekleşeceğine işaret etti.

"3. HAVALİMANI'NI PAHALI HALE GETİRMEMEK LAZIM"

Başta kargo olmak üzere ikram, uçak hat bakım tesisi ve operasyon birimleri için yatırımlar yapacaklarını belirten Ekşi, bu konuda şu hususlara dikkat çekti:

"3. Havalimanı'nı bir HUB, THY'nin yeni merkezi olarak pahalı hale getirmemek lazım. Tarifeler ortaya çıkmış değil ama tüm paydaşlar açısından vizyonun böyle olması gerektiğine inanıyorum. Yatırımcılar da aynı görüşte. Başka havayolu kendi HUB'ında hangi kolaylıklara sahipse, THY de aynı imkâna sahip olmalı."

Kaynak: haberinburada