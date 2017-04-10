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3 haftada 80 bin kobi'ye 50 milyar tl

3 HAFTADA 80 BİN KOBİ'YE 50 MİLYAR TL

Hazine destekli kefalette yeni döneme geçen Kredi Garanti Fonu, 3 haftada 80 bin firmaya 50 milyar TL'lik kredi verilmesini sağladı. KGF Genel Müdürü Gergerli, kadın ve genç girişimciye öncelik verdiklerini söyledi

Tarih : 10 Nisan 2017, 09:35
Puan Ver : 3 Haftada 80 Bin Kobi'ye 50 Milyar Tl(5/10)2


Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, son üç haftada 80 bin firma için 50 milyar Türk Lirası (TL) kefalet vererek 50 milyar TL'lik krediye ulaşmalarını sağladıklarını söyledi.



Hazine Destekli KGF Kefaletinde yeni dönemin başladığını ve bunun etkisinin çok hızlı olduğunu ifade eden Gergerli, KGF'nin 25 yılda 24 bin şirkete kredi sağladığını bildirdi.



KGF'de gerçekleştirdikleri altyapı yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla kredi onaylanma süreçlerinin çok hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağladıklarını belirten Gergerli, “2015 yılı sonunda 1.8 milyar TL olan kredi kefalet büyüklüğümüz 2016 sonunda 5 milyar TL oldu. Kefalet büyüklüğümüz Mart 2017 sonu itibariyle 91.2 milyar TL'ye çıktı. Sayıştay, Hazine ve iki bağımsız denetim şirketi tarafından denetleniyoruz. Açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıyla çalışıyoruz” dedi.



 



kaynak:milliyet








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