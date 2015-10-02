3 GÜNLÜK İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ, ŞEKER KOMASINDAN ÖLDÜ
Trabzonlu olan Fatmagül Boz'un bu yıl Karaçoban'a 14 kilometre uzaklıktaki Erenler Ortaokulu'na ataması yapıldı. Dün Sabah Fatmagül Boz okula gitmeyince öğretmen arkadaşları kaldığı lojmandaki odasına giderek kontrol etmek istedi. Mesai arkadaşları Fatmagül Boz'u yatağında cansız buldu. Arkadaşları tarafından Karaçoban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Şeker hastası olan ve girdiği şeker koması nedeniyle öldüğü tahmin edilen genç öğretmenin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada otopsisi yapılan Fatmagül Boz, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. Fatmagül Boz'un genç yaşta hayata veda etmesi arkadaşlarını ve yakınlarını üzdü.
Öte yandan sosyal paylaşım sitesi 'instagram'dan Milli eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan 15 Eylül günü gelen mesajı yayınlayan Fatmagül Boz, "Naci amcadan beklenen mesajda geldiğine göre ne diyelim, hayırlısı" diye yazdığı görüldü.
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