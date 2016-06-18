3 GÜNDÜR ARANAN CANSEL'İN CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 gündür kayıp olan Cansel Bağlı'nın cesedi, ormanlık alanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hüdük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan geçen dere yatağında ceset gören vatandaşlar jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin 3 gündür kayıp olan Cansel Bağlı'ya (17) ait olduğunu tespit etti.
Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinde Bağlı'nın boğazının bıçakla kesilerek öldürüldüğü saptandı.
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