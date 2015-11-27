

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından 22 PKKlı etkisiz hale getirilirildi.







Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 gün süren sokağa çıkmayasağının ardından 22 PKKlı etkisiz hale getirilirken 5 vatandaşında yaşamınıyitirdiği bilgisi verildi.Nusaybin'de yaşanan sıcak gelişmeler ve valiliktenyapılan açıklamalar şu şekilde:







Valilik açıklamasında şöyle denildi:



"Nusaybin ilçemizde 13 Kasım 2015 Cuma günü saat 21.00 itibari ile Bölücü TerörÖrgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıiçin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, ikinci birduyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı 26 Kasım2015 tarihi itibariyle yapılan faaliyetler sonucunda;







22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ