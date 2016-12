Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları







-Bu saldırı ülkemizin bütününe yapılmış bir saldırıdır. Türkiye, ateş çemberi içinde istikrarını korumayı başaran örnek bir ülkedir.







-"Bu saldırı ülkemizin huzuruna, istikrarına doğrudan bir saldırıdır. Bu saldırı halkımızın her kesiminedir. Eminim bugün ülkemizin her yanında bütün vatandaşlarımız bu saldırıyı kendilerine, ailelerine, evlatlarına yapılmış bir saldırı olarak görmüşlerdir."







-"Ülkemiz, halkımız ve demokrasimiz büyük bir terör saldırısıyla hedef edinilmiştir. Bu saldırı herhangi bir şekilde tek bir gruba, o mitinge katılan vatandaşlarımıza ya da herhangi bir siyasi topluluğa karşı değildir. Bu saldırı, ülkemizin bütününe karşı yapılmış bir saldırıdır."







-Bugün aldığımız kararla cumhurbaşkanımızla istişare sonunda 3 gün ulusal yas ilan etme kararı aldık







-86 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı kimin tarafından yapılmışsa hepsi ortaya çıkarılacaktır.







-Bugünlerde her türlü provokasyonlara karşı birliğimizi ve beraberliğimizi korumanın vaktidir.







İKİ CANLI BOMBA







-Patlamalar 2 ayrı canlı bombanın sebep olduğu sanılıyor. Elimizde çok ciddi emareler var.







-Siyasi liderlere bir kez daha çağrı yapmak istiyorum; terörü, yapana göre değerlendirmeyelim, mağduruna göre de değerlendirmeyelim. Terör mağdurlarının hepsi mağdurdur ve onların hepsinin hukukunu korumak hepimizin vazifesidir. Terörü yapan da kim olursa olsun suçludur, katliam yapan insanlık düşmanlarıdır. Onlara karşı da omuz omuza duralım."







-"Teröre karşı ortak bir tavırda buluşalım, ortak bir çağrıda buluşalım. Bu çerçevede Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli ile tekrar görüşmeyi planlıyorum."







-Bugün teröre karşı dayanışma günüdür. Teröre karşı orta tavır almalıyız. Omuz omuza vermeliyiz







-Medyamızın terör saldırıları konusunda duyarlı olacağına inanıyorum. Halkımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu terör propagandalarına karşı toplumsal duyarlılığı sağlayalım.







-"Ümit ederim ki bu yaşadığımız acı olay, halkımızın birliği ve beraberliğinin tahkim edilmesine, ülkemizin geleceği konusunda ortak kader inancımızın yaygınlaşmasına, omuz omuza vermemize ve gelecekle ilgili olarak terörden azade bir Türkiye, terörden azade bir Ortadoğu, terörden azade bir dünya kurmamıza vesile olur."







-Olayın olması ile birlikte güvenlikle ilgili bütün arkadaşlarımızı toplantıya çağırdım. Cumhuriyet tarihimizin en acılı olayı yaşandı. Herhangi bir eksiklik zaaf söz konusuysa gerekli adımları atarız. İncelenmesi için talimat verdim. Bundan kimse şüphe duymasın. Olayın seyrine bakarsak Olay miting meydanında olmuyor. Ankara Garı önünden Sıhhiye meydanına kadar olan alan miting alanı değil orada tek tek kişiler aranmıyor.







DEMİRTAŞ'A SERT CEVAP







"Üç aydır şehit edilen onca askerimiz ve korucumuz varken, PKK'nın döşediği mayınlarla hayatını kaybeden, PKK'nın bombaladığı çorbacıda hayatını kaybeden siviller varken, onları görmezden gelip, daha ortada kesin bir veri yokken, bugün bu saldırıyı yapanlar konusunda hükme varıp, bir de devleti mesul göstermek, parlamentoda temsil edilen bir partinin genel başkanına yakışmaz. Bu açık bir tahriktir. Buradan bütün vatandaşlarımıza bu tahrike kapılmamaları ricasında bulunuyorum. 6-7 Ekim olaylarında nasıl tahrik yapmışsa Sayın Demirtaş, nasıl halkı sokağa dökmüşse şimdi de aynı oyunun içindedir."







-Demirtaş'ın vicdanı kelepçelenmiştir. Demirtaş'ın meselesi terörle mücadele değil, bizim yüreğimiz yanıyor. Ama onun meselesi yangını ülke yangınına çevirmek.







Bu derece sorumsuz açıklamalarla bizi terörle mücadeleden caydıracağını, kamu düzeni konusunda aldığımız tedbirleri erteleyeceğimizi, almayacağımızı düşünüyorsa yanılıyor. Biz Ankara'da da olsa Hakkari'de de olsa terörle mücadele edeceğiz. DEAŞ yapsa da DHKP-C yapsa da PKK yapsa da El Kaide de yapsa edeceğiz. Kim eline halkın huzurunu bozmak için silah alırsa, kim bir yere halkın huzurunu bozmak için bomba ya da canlı bomba gönderirse onlara karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek."







GÜN DAYANIŞMA GÜNÜDÜR







Gün birlik günüdür, gün dayanışma günüdür. Bu ülkenin geleceği için sesleniyorum. Tahriklere kapılmayın, teröristlere karşı omuz omuza olun. Bütün bu karanlık günler geçer.