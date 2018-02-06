3 GÜN HAPİS YATAN SEREN'İ CEZAEVİ ÇIKIŞI BASIN ORDUSU KARŞILADI
Gülben Ergen'in şikayeti üzerine 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılan Seren Serengil cezaevinden çıktı. "Şov yapıyor" iddiaları Seren'i çok üzdü.
Gülben Ergen ile yaşadığı dava sürecinde hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verilen Seren Serengil cuma günü Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girdi. Cezasını çeken Seren Serengil saat 11.00 sıralarında cezaevinden çıktı.
GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLAMADI
Seren Serengil hapisten çıkmasının ardından gazetecilerin sorularına herhangi bir cevap vermeden arabasına bindi.
"ŞOV YAPIYOR İDDİALARI CANINI SIKTI"
Avukatı Ersoy Akdemir'in yaptığı açıklamada hafta sonu görüş olmadığı için Cuma günü Seren Serengil'in cezaevinde avukatlarıyla görüştüğünü söyleyerek, "Seren hanımın içeride en çok canını sıkan 'Şov mu yapıyor?' şeklindeki haberlerdi. Hapsin şovu olmaz. O dönemdeki hukukçusu ne dediyse o şekilde yönlendi. Bir buçuk 2 aydan önce içeri giremez yönündeki yanlış bilgi nedeniyle bu haberler yapıldı. Bu bilginin de ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bilgiye dayanarak yapılan bu haberlerin de asılsız olduğu zaten Seren hanım 4 gün içerisinde hapse girince anlaşıldı" dedi.
SEREN SERENGİL NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?
Gülben Ergen'in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil'in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı.Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikayetçi olan Gülben Ergen, Serengil'in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü. Ergen'in bu şikayeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil'in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.
Kaynak: haberinburada
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