3 GÜN BOYUNCA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü nedeniyle 7 Haziran Cuma gününden 9 Haziran Pazar gününe kadar kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.
BUGÜN
Bugün saat 08.00'den akşam saat 19:00'a kadar;
– D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü'ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
– D-100 Pendik Tersane Köprü'den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
– TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.
YARIN
Cumartesi günü saat 05.00'dan konaklama yerine kadar;
– D-100 Piyade Okulu Köprü'den D-100 Tersane Köprü'ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.
– D-100 Tersane Köprü'den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü'ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapatılacak.
– Pendik Tersane Köprü'den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
– TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.
PAZAR
Pazar günü saat 05.00'den miting bitimine kadar;
– Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.
– TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak.
kaynak:hurriyet
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