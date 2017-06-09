

29 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 3 çocuk yapacaklarının sözü verdi. Ünlü çiftin bu sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En az 3 çocuk" sözünü akıllara getirdi. Evcen ve Özçivit'in hbu kararına Erdoğan'ın da çok sevineceği düşünülüyor.







BURAK İLE FAHRİYE'NİN NİKAHINI BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI KIYACAK







Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı makamında ziyaret etti.Düğün davetiyelerini bizzat Başkan Hazinedar'a takdim eden çiftin nikahını da Murat Hazinedar kıyacak.







BAŞKAN'A 3 ÇOCUK SÖZÜ VERDİLER







Ünlü çiftin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hazinedar, 29 Haziran için evlilik kararı alan çiftimizden şimdiden 3 çocuk sözü aldığını belirtti.







kaynak:haberler