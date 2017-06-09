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3 çocuk yapacaklarının sözünü verdi

3 ÇOCUK YAPACAKLARININ SÖZÜNÜ VERDİ

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 3 çocuk yapma sözü verdi. Ünlü çiftin bu sözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En az 3 çocuk" sözünü hatırlattı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 10:02
Puan Ver : 3 Çocuk Yapacaklarının Sözünü Verdi(10/10)7


 29 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 3 çocuk yapacaklarının sözü verdi. Ünlü çiftin bu sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En az 3 çocuk" sözünü akıllara getirdi. Evcen ve Özçivit'in hbu kararına Erdoğan'ın da çok sevineceği düşünülüyor.



BURAK İLE FAHRİYE'NİN NİKAHINI BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI KIYACAK



Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı makamında ziyaret etti.Düğün davetiyelerini bizzat Başkan Hazinedar'a takdim eden çiftin nikahını da Murat Hazinedar kıyacak.



BAŞKAN'A 3 ÇOCUK SÖZÜ VERDİLER



Ünlü çiftin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hazinedar, 29 Haziran için evlilik kararı alan çiftimizden şimdiden 3 çocuk sözü aldığını belirtti.



 



kaynak:haberler








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