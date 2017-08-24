3 ÇOCUK BABASI, 2 YILDIR İŞ BULAMAYINCA İNTİHAR ETTİ
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 2 yıldır işsiz olduğu iddia edilen Mustafa Çat (56) evinin bahçesindeki ağaca kendini asarak intihar etti.
İşsizlik intihar ettirdi. 2 yıldır işsiz olan 56 yaşındaki vatandaş evinin bahçesinde hayatına son verdi.
BAHÇEDEKİ AĞACA KENDİSİNİ ASTI
Hacılar ilçesine bağlı Orta Mahalle, Erciyes Caddesinde meydana gelen olayda 2 yıldır işsiz olduğu iddia edilen üç çocuk babası Mustafa Çat, evinin bahçesindeki kayısı ağacına kendini asarak intihar etti.
CANSIZ BEDENİNİ EŞİ BULDU
Eşi tarafından ağaçta asılı olarak bulunan Çat'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası öldüğü tespit edildi. 2 yıldır işsiz olan ve bir süredir psikolojik bunalım içinde olduğu belirlen 3 çocuk babasının cansız bedeni, polisin yaptığı inceleme sonrası Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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