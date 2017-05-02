Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

3 çocuk annesi eski sevgilisini tüfekle vurarak öldürdü

3 ÇOCUK ANNESİ ESKİ SEVGİLİSİNİ TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Uşak'ın Banaz İlçesi'nde, 3 çocuk annesi 35 yaşındaki N.K., kendisini rahatsız eden eski sevgilisi 26 yaşındaki Tanju Uzun'u tüfekle vurarak öldürdü.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 10:47
Puan Ver : 3 Çocuk Annesi Eski Sevgilisini Tüfekle Vurarak Öldürdü(8/10)8


Olay, Banaz'ın Ovacık Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre N.K., yaklaşık 3 yıl önce 3 çocuğunu eşine bırakarak sevgilisi Tanju Uzun'la beraber yaşamaya başladı. Bu süre içerisinde Uzun'la da anlaşmazlık yaşayan N.K., tekrar eşi ile barıştı. Ancak, N.K. peşini bırakmayan eski sevgilisi Tanju Uzun'la evinin önünde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K., Uzun'u tüfekle vurarak öldürdü.



Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, N.K.'yı suç aleti tüfekle birlikte evinde gözaltına alındı. Uzun'un cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: 3  Çocuk  Annesi  Eski  Sevgilisini  Tüfekle  Vurarak  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER