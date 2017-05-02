

Olay, Banaz'ın Ovacık Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre N.K., yaklaşık 3 yıl önce 3 çocuğunu eşine bırakarak sevgilisi Tanju Uzun'la beraber yaşamaya başladı. Bu süre içerisinde Uzun'la da anlaşmazlık yaşayan N.K., tekrar eşi ile barıştı. Ancak, N.K. peşini bırakmayan eski sevgilisi Tanju Uzun'la evinin önünde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K., Uzun'u tüfekle vurarak öldürdü.







Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, N.K.'yı suç aleti tüfekle birlikte evinde gözaltına alındı. Uzun'un cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.







kaynak:milliyet