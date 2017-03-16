

2015 senesinde doğan bebeği ile Kasım 2016 tarihinde doğan ikiz bebeklerini bir havlu ile boğup naylon torbalar içinde evinin çatı katına saklayan anne suçunu itiraf etti. Çatı katını temizlerken bebeklerin cesetlerini bulan baba derhal polise haber verdi.











kaynak:sabah