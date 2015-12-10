3. ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI ŞAŞKINLIK YARATTI
TÜİK üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye üçüncü çeyrekte beklentilerin çok üzerinde yüzde 4 büyüdü.
TÜİK üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye üçüncü çeyrekte beklentilerin çok üzerinde yüzde 4 büyüdü. Beklentiler büyümenin yüzde 2,8 olması yönündeydi. hurriyet.com.tr'ye konuşan uzmanlar, büyümenin beklentilerin çok üzerinde gelmesinde tarım sektöründeki iyileşmenin ve iç tüketim harcamalarının artmasının etkili olduğuna işaret etti.
TÜİK verilerine göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 artış gösterdi.
Türkiye yılın ilk dokuz ayında yüzde 3,4 büyüme performansı gösterdi.
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