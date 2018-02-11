Milyonlarca doları transferde har vurup harman savuran üç büyükler için tehlike çanları çalmaya başladı. Bir yandan UEFA'nın finansal fair play uygulaması çerçevesinde öngördüğü zararın aşılması nedeniyle yaptırım tehlikesi kapıda beklerken, diğer yandan da Sermaye Piyasası Kanunu gereği beş dönem boyunca zarar edilmesiyle, yönetimde imtiyaz hakkının kaybolması riski doğdu.

HER SAAT 49 BİN TL KAYBETTİLER

31 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasını kapsayan 6 aylık bilanço dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplam zararı 216.4 milyon TL oldu. Kulüpler, 6 ay boyunca, günde ortalama 1 milyon 182 bin TL, her saat 49 bin 265 TL, dakikada ise 821 TL zarar etti. Fenerbahçe'nin zararı yüzde 29 artarak 95.5 milyon liraya çıkarken, Galatasaray'ın zararı yüzde 19 azalarak 116.6 milyon liraya geriledi. Geçen yılın ilk altı ayında 25.1 milyon TL kâr eden Beşiktaş ise, bu yılın aynı döneminde 3.9 milyon TL zarar etti.

KURDAN DARBE

Üç büyüğün bilançosundaki zararın en önemli nedeni, kur farkı gideri oldu. Futbolcularla yapılan euro ve dolar bazlı sözleşmeler ile döviz kredilerinin yanı sıra, faizlerdeki artış kulüplere pahalıya mal oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplam finansman gideri 342.7 milyon TL oldu. Galatasaray'ın döviz açık poziyonu 490 milyon TL, Beşiktaş'ın 326, Fenerbahçe'nin ise 1.1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Toplam borç altı ayda 821.3 milyon TL artarak 4 milyar 454 milyon liraya ulaştı. Altı aylık dönemde günlük ortalama borç artışı 4 milyon 487 bin TL olurken, her saat 186 bin 994 TL, dakikada ise 3 bin 116 TL yeni borç alındı.

UEFA VE SPK YAKIN TAKİBE ALDI

Üç büyük kulübün mali performansı, önümüzdeki dönemde birçok sorunu beraberinde getirebilir. Zira UEFA'nın finansal fair play kriterlerine uyum sağlamaması durumunda transfer yasağından, Avrupa kupalarından mene kadar birçok yaptırım söz konusu olabilir. Ayrıca, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören bu kulüplerin, Sermaye Piyasası Kanunu gereği 5 dönem üst üste zarar etmemeleri gerekiyor. Zira kanunun ilgili maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili şirkette imtiyazlı hisseleri sonlandırıp yönetici atama hakkı tanıyor. Bu kritere göre de son 4 yıldır zarar eden Fenerbahçe ve Galatasaray, ikinci altı ayda toparlanamayıp bu yıl da zarar ederse, SPK'nın radarına girecek. SPK'nın ilk aşamada şirket yönetimlerini uyarıp tedbir almalarını istemesi, bunun gerçekleşmemesi halinde yönetici ataması gündeme gelecek.

KARTAL GELİRDE UÇUŞA GEÇTİ

Devlerin 6 aylık geliri geçen sezona göre yüzde 40 artarak 986 milyon liraya ulaştı. Son iki sezonun şampiyonu olan ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan lider çıkarak Bayern Münih ile çeyrek final için kapışmaya hazırlanan Beşiktaş'ın geliri yüzde 48 artarak 416 milyon lirayı aştı. Beşiktaş gelirlerinin 127.3 milyon TL'sini Şampiyonlar Ligi'nden elde etti. Kara Kartal lisanslı ürün satışından 82 milyon TL, yayından 51, futbolcu satışından da 44 milyon TL gelir sağladı. Fenerbahçe'nin geliri yüzde 32 artarak 308 milyon liraya, Cimbom'un geliri de yüzde 38 artarak 262 milyona çıktı.

Kaynak: haberinburada