Türk sinemasının efsane isimlerinden Münir Özkul'un vefatının ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taziye mesajları yayınladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın resmi internet sitelerinden Münir Özkul için yayınladığı taziye mesajları şöyle:

GALATASARAY: BAZEN KAHKAHALARIN, BAZEN HÜZÜNLERİN BAŞROLÜNDEYDİ

"Türk sinemasının efsane isimlerinden Münir Özkul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Münir Özkul; bazen kahkahaların, bazen hüzünlerin başrolündeydi. Mahmut Hoca'ydı, Yaşar Usta'ydı, Rıza Baba'ydı, Baba Yaşar'dı... Kel Hasan Efendi'den İsmail Hakkı Dümbüllü'ye geçen kavuğun 1968'den Ferhan Şensoy'a devrettiği 1989 yılına kadar sahibiydi.

220 sinema filminde, 10 dizide rol alan, sayısız ödüllerin sahibi Münir Özkul eminiz ki Türk halkının kalbinde her zaman yaşayacak.

93 yaşında hayata veda eden Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

BEŞİKTAŞ: HER ZAMAN KALBİMİZDE OLACAKTIR

"Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Münir Özkul'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakan, canlandırdığı Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve nice karakterlerle milyonların gönlünde taht kuran Münir Özkul, her zaman kalbimizde olacaktır.

Merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve milletimize başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE: BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

"Türk Sinema ve Tiyatrosunun unutulmaz sanatçılarından, Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası, birçok değerli eserde rol almış, milyonların sevgilisi büyük usta Münir Özkul'un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Usta sanatçı merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz."

Kaynak: haberinburada