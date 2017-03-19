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3 BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ


3 BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Tarih : 19 Mart 2017, 11:03
Puan Ver : 3 Bölgede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi(10/10)14


Bingöl'ün Genç İlçesi Sağgöze Köyü ile Honkunüs ve Yeniçe Mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar hem sokağa çıkma hem de giriş çıkışlar yasaklandı. Bölgede teröristlerin bulunduğu ve operasyon başlatıldığı bildirildi.  



Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Genç ilçesi Güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla Genç ilçesi Genç ilçesi Sağgöze köyü ile Honkunüs ve Yeniçe arasında kalan bölgede operasyonel faaliyet planlanmıştır.Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 11/C maddesi gereğince belirtilen bölgelerde (Genç İlçesine bağlı olan; Sağgöze Köyü ile Honkunüs ve Yeniçe Mahallelerindeki) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 19 Mart 2017 pazar günü saat 06:00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır.Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır"denildi.



 



 



 



 



kaynak:milliyet






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