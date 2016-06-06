

HSYK Birinci Dairesi tarafından 3 bin 228 hakim ve savcının ataması Adli Yargı Kararnamesi ile, 518 Hakim ve Savcının ataması ise İdari Yargı kararnamesi ile gerçekleşti.







HSYK'dan yapılan açıklamada, 2016 yılı adli ve idari yargı ana kararnamelerine ilişkin çalışmaların, 05 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlandığı belirtilerek, "2016 yılı adli ve idari yargı ana kararnameleri, meslektaşlarımızın eşlerinin atamaları ve çocuklarının öğrenim durumlarını planlayabilmeleri amacıyla, ilan edilen takvime uygun olarak açıklanmıştır. Kararname sonrası adli ve idari yargıda boş kalan kadrolara gerçekleştirilmesi planlanan kur'a kararnameleri ile atamalar yapılacaktır" denildi.







"Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar kararname takviminde belirtildiği üzere 15 Haziran 2016 tarihinden itibaren gönderilecektir" denilen açıklama şöyle devam etti:







"Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 16 Haziran 2016 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Atanma Talep Formu” nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.